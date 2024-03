Tjugofyra dueller har avgjorts (här, här och här), och nu stundar de sista 32-delsfinalerna. In kliver några av spelhistoriens mest tongivande busar. Eller vad sägs om gudarnas gud, världens mest kända clown och en 290 centimeter lång lady (inklusive klackar och slokhatt)? Det kan bli en rad minnesvärda dueller, och det är upp till dig att avgöra vilka som segrar.

Så här går det till Snart har alla 32-delsfinaler avgjorts. Sextiofyra skurkar ska bli en, men vägen dit går via ett antal matcher: först trettiotvådelssfinaler, sen sextondelsfinaler och så vidare. Hälften slås ut i varje omgång och till sist möts två finalister. Vinnaren är världens bästa skurk. Du väljer vem. Bilden till höger visar det gått hittills.

Odin vs Sephiroth Odin är nordiska mytologins antagonist. Skorna efter Zeus var stora att fylla – men som de fylldes! Myten överträffades av verkligheten. Odin är en skugga i 2018 års God of War, men i Ragnarök får allfadern ett ansikte. Med list kliver han in och blir den far till Atreus som Kratos inte lyckas vara, och bakom allt finns ett ondskefullt hjärta som fått nio världar att lida. Kända spel: God of War Ragnarök

Citat: "What do you even know of godhood? In your lifetimes, has anyone ever worshipped you? Ever prayed to you?" Sephiroth är lika klassisk som aktuell. Final Fantasy VII anno 1997 gjorde den envingade ängeln odödlig, och hans fall från folkets hjälte till världens baneman ikonisk. I den pågående remaketrilogin tolkas tragedin igen, och även om vi inte vet hur den kommer sluta är vi säkra på att Sephiroth kommer dra med sig många i fallet. Världen – hans värld – ska brinna. Kända spel: Final Fantasy VII-spelen, senast Final Fantasy VII Rebirth

The Joker vs Dr. Robotnik

The Joker. Vit hy, grönt hår, röda läppar. En kaotisk clown. I många Batman-spel (och ännu fler serietidningar, filmer och tv-serier) har han varit en ondska vi paradoxalt nog inte kan få nog av. I en värld fylld av karismatisk ondska är han den främste. Ingen kommer i närheten, och även om vi dräper honom kan vi vara säkra: Jokern kommer skratta sist.

Kända spel: Batman: Arkham Asylum, Batman: Arkham City

Citat: "I had no idea she worked for you when I shot her. I just got lucky! Seriously! I was aiming for her head!"

Dr. Robotnik, eller Dr. Eggman, är vad Bowser är för Mario: en ständig antagonist. Under hans färgstarka yttre döljer sig ett knivskarpt intellekt och ett kallt hjärta. Massmord, djurplågeri, slaveri, tortyr,OS-deltagande och ett alldeles eget nöjesfält. En ohygglig mix. Man säger att sorgen och glädjen vandrar tillsammans. Det gör uppenbarligen även glädjen och ondskan.

Kända spel: Sonic-serien, senast Sonic Superstars

Citat: "I am Dr. Robotnik, the greatest scientific genius in the world."

Irene Engel vs Illidan Stormrage Irene Engel gör det omöjliga: tar över Hitlers stafettpinne utan att försvinna i hans ondskefulla skugga. Snarare tvärtom. När "Frau Engel" kliver in i Wolfenstein gör hon det med en cocktail bestående av sadism, manipulation och ambition. Hon följer nazismen på ett närmast fantastiskt vis och gång på gång flyttar hon fram gränserna för orimligheten. I en grym regim är hon den grymmaste. Kända spel: Machinegames Wolfenstein, kanske främst Wolfenstein II: The New Colossus

Citat: "For your crime. You will die like vermin. I will hunt you down. At the end of the earth I will find you." Illidan Stormrage, eller "förrädaren", är kanske vare sig ond eller god. Han är... komplicerad. Avsikterna är goda men genomförandet inte sällan djupt ondskefullt. Nattalven stred för det han trodde på men valet att få enorm kraft gjorde honom demoniskt korrupt. Gränserna för det goda och onda suddas ut och kvar finns ett tragiskt, men oförglömligt, öde. Kända spel: Warcraft 3, World of Warcraft

Sarevok vs Illusive Man

Sarevok är en av många "Bhaalspawns" i Baldur's Gate, men en av de mest tongivande. Sin dödliga natur till trots planerar Sarevok att bli en gud och vägen dit dränks i blod. Att krig krävs och tusentals oskyldiga dör må vara hänt. Lite svinn får man ändå räkna med.

Kända spel: Baldur's Gate

Citat: "I will be the last. And you will go first."

Illusive Man är resultatet om du tar det bästa och värsta hos mänskligheten, och trycker in i en enskild individ. Han röker, dricker och smider planer, och ser ner på världen genom sin stålblå blick. Den han en gång var finns inte längre kvar. Vad vi istället har är en komplex man, som inte skyr några medel för att nå sina mål. Han tror blint på mänskligheten, men mest på sig själv.

Kända spel: Mass Effect, Mass Effect 2, Mass Effect 3

Citat: "Salvation comes at a cost. Judge us not by our methods but what we seek to accomplish."

G-Man vs Kain G-Man är en gåta. Han var det i 1998 års Half-Life och över ett kvarts sekel senare fortsätter Valve hålla hårt i mysteriet. Ett briljant drag, som egentligen bara trumfas av G-Man själv. Exakt hur ond han är kan diskuteras och vad som verkligen döljs bakom den släta kostymen och medelåldersrynkorna vet vi inte. Kanske är det ett svar vi aldrig får. Vad vi vet är att G-Man ständigt är närvarande. Överallt. Hela tiden. Kanske övervakar han dig just nu? Kända spel: Half-Life, Half-Life 2, Half-Life: Alyx

Citat: "The right man in the wrong place can make all the difference in the world." Kain är protagonist och antagonist i ett odött paket. Vi får följa honom hela vägen från "vampyrvaggan" (i det här fallet ett bestialiskt mord). Den motvillige vampyren omfamnar till sist sitt öde och beger sig ut på en tusen år lång resa för att lösa såväl stora mysterium som gåtan kring sin egen existens. Han vill härska över världen, han dryper av cynism och arrogans, men lyckas trots detta också vara en underhållande antihjälte. Vi saknar honom. Kända spel: Legacy of Kain-serien, senast Legacy of Kain: Defiance

Dr. Wily vs The Butcher

Dr. Wily har mer tålamod än de flesta, för även om han besegras och förnedras av Mega Man (igen och igen och igen och...) reser han sig alltid, och återuppbygger alltid sitt Wily Castle. Han är en briljant vetenskapsman men också hetlevrad, småsint och – framför allt – galen. Att han har världens mest ondskefulla ögonbryn behöver vi inte ens rösta om.

Kända spel: Mega Man-serien

Citat: "Genius prevails!"

The Butcher lyckas skina trots att han verkar i en spelserie där ondskan är ondskan personifierad: Diablo. The Butcher är den första bossen i det första Diablo, men den sista du kommer att glömma. Han slaktar Tristrams stackars invånare, innan han dödar dem. Han är en mardröm för folket, liksom för den låglevlade spelare som springer in i honom.

Kända spel: Diablo-serien, inte minst originalet

Citat: "Ahh! Fresh meat!"

Kane vs Gul'Dan Kane är kanske ingen gud "men snudd på". Något vi knappast säger emot då han är brödraskapet Nods odödliga ledare. Exakt ålder är oklar, men släktskapet med Kain i den bibliska berättelsen om bröderna Kain och Abel är kanske närmare än vi tror...? Nåväl. Han har överlevt döden många gånger och även om vi ser honom som ondska är han en profet i sina egna ögon. En självbild som knappast gör honom mindre hotful. Snarare motsatsen. Kända spel: Command & Conquer, senast i Remastered Collection

Citat: "He who controls the past commands the future. He who commands the future, conquers the past." Gul'Dan grundade "Horde". Vi hade nästan kunnat sätta punkt där – men det ville inte Gul'Dan. Nej, efter att ha varit antagonist i de två första Warcraft-spelen blev han, efter döden, en slags evig blöt filt för Alliance i World of Warcraft. Och inte ens döden kunde hindra en alternativ version från att återvända. Om vi sett det sista av honom? Vi tvivlar. Kända spel: World of Warcraft

Alcina Dimitrescu vs Reapers

Alcina Dimitrescu blev en internetsensation innan Resident Evil Village släpptes. Hon blev ansiktet utåt i ett spel där huvudpersonen i princip saknar ansikte. Den resliga vampyrdonnan är lugn och samlad – tills hon inte är det, vill säga. Då sätter hon av efter dig i blint raseri. Det är kattens blodiga lek med råttan, och den här katten är 290 centimeter hög.

Kända spel: Resident Evil Village

Citat: "You ungrateful, selfish wretch! You come into MY house – you lay your filthy man-hands on MY daughters – and now you even try to steal my property? How dare you?! Rest while you can, because I will hunt you, and I will break you!"

Reapers är individer, men också en kollektiv massa som en gång var femtiotusende år återvänder för att radera ut allt liv i galaxen. De är en slags AI, en typ av levande rymdskepp som kommer för att skörda. En fruktansvärd loop som tycks omöjlig att bryta sig loss ur.

Kända spel: Mass Effect, Mass Effect 2, Mass Effect 3

Citat: "You represent chaos, we represent order."

