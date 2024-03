Vi står inför ännu ett par dagars religiöst betingad ledighet, och det kan man kanske tacka för genom att spela nåt som har med tro att göra. Och det finns att välja på: Doom, Diablo, Black & White, Cult of the Lamb, Far Cry 5, Bibeln (ja, den finns som spel) och så God of War förstås.

Så... vilka spel med religiösa inslag tänker du skölja ner helgens ägg med?