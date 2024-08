Klockan 20 i kväll sparkas Gamescom-mässan igång med Opening Night Live, en livesändning fylld av gameplay-tailers och spelnyheter. Showen leds som vanligt av Geoff Keighley, men du ser den förstås hellre här på FZ med @Wakkaah!

Han tjuvstartar sändningen tio minuter tidigare, så sätt dig bekvämt med en skärm framför ögonen i sällskap med popcorn, saft, öl och/eller vänner klockan 19.50.

Spel vi vet kommer visas är Civilization 7, Kingdom Come: Deliverance 2, Indiana Jones and the Great Circle, Little Nightmares 3, Diablo 4-expansionen med flera, Sen har det spekulerats i att Josef Fares nya kan vara en av de utlovade nyheterna. Vid 22-tiden i kväll vet vi!