Och DÄR läste vi av snittbetyget för Wanderstop på Opencritic. Om du tippade att det skulle bli 79 är det bara att gratulera till 15 friska poäng!

Efter denna andra omgång har tre personer gissat rätt på båda spelen och har full poäng. (@BlueTeam, @fjuppen, @MeshMay). Genomsnittsgissningen för Wanderstop var 76, alltså bara tre pinnar ifrån vad det fick. Resultat, tabell med mera ser du på FZ High Score-sidan (var inloggad för att se ditt resultat och delta).

Tre i topp!

FZ High Score är vår nya säsongsbaserade tävling där du gissar kritikersnittet på betygssamlingssiten Opencritic för ett antal spel. Den här första säsongen pågår månaden ut, och tre spel finns kvar att rösta på. Närmast på tur är Assassin's Creed Shadows, följt av Atomfall och The First Berserker: Khazan. Du kan hoppa in när du vill, även om du inte varit med från start. Regler nedan, all info på FZ High Score-sidan – fz.se/fz-high-score.