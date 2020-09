Fastnar inte för något spel längre.....

Kan ha såna perioder ibland men suget brukar komma tillbaks efter några veckor Ofta känner jag sådär efter att jag spelat något episkt, som The Last of Us Part 2 nyligen, blev ganska tom efter den käftsmälls-storyn som jag älskade helhjärtat.

Så det har varit lite segt efter jag avslutade det i slutet av juli. Tog en månad innan jag blev tokpeppad igen när jag spelade Control.

Sen några veckor igen innan Spelunky 2 släpptes