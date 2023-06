Age of Empires II: Definitive Edition - Return of Rome

"Age of Empires II kommer aldrig att dö" skrev jag för ett år sedan.

Det var en underdrift. I själva verket är spelet mer levande än någonsin. Det sprudlar av så mycket energi att det till och lyckats blåsa nytt liv i sin egen föregångare Age of Empires.

Return of Rome ger mig det jag önskade redan när Age of Empires: Definitive Edition (AoE: DE) kom ut i augusti 2019. Det placerar det första spelet i det andras spelmotor och gör det därmed både mer lättspelat och tilltalande för ögonen. Det använder sig av sin uppföljares UI som gör det smidigare att utfärda order, låter trupper gå i formation, möjliggör reparationer av byggnader och skepp med ett klick och låter dig i single player pausa spelet och ge kommandon om du så behagar. Att placera ett spel i ett annat är något jag mest sett i stora fanprojekt som Skywind, men det är sällan jag sett det fullt så implementerat som i Return of Rome - och tack och lov fungerar det också riktigt bra.

Men trots att Return of Rome spelas i samma spelmotor som Age of Empires II: Definitive Editions (AoEII: DE) rör det sig ändå om två olika spel. Du kan till exempel inte spela en match som babylonier mot britter eller se hopliter slåss mot janitsjarer. Spelen har också sina egna respektive enheter, teknologier och system att leka med. Om du är van med tvåan kan det därför ta ett tag att vänja sig vid allt gammalt, även om mycket är sig likt.

En match består, liksom i Age of Empires II, i stora drag av att du anlitar arbetare med vilka du samlar in resurser till att bygga nya byggnader, soldater, uppgraderingar och att så småningom ta dig vidare genom fyra tidsåldrar. I samband med att du når en ny tidsålder får du tillgång till nya enheter, byggnader och teknologier som ger dig bättre och fler möjligheter att besegra dina fiender. Samtidigt gör såklart din motståndare samma sak.

Riktigt så här fina formationer blir det sällan

Men det är också en hel del som är annorlunda.

Istället för att som i tvåan äga rum från folkvandringarna till renässansens genombrott börjar ettan i stenåldern och slutar i järnåldern. I början kan du endast rekrytera grottmänniskor med stora klubbor - i slutet har du bepansrade elefanter, eldsprutande skepp och snabbskjutande ballister.

Det första Age of Empires och därmed också Return of Rome har ofta ett högre speltempo än sin efterträdare. Det finns inga massiva borgar att skydda din bas med och innan Return of Rome fanns det inte heller några murportar. Du kan inte heller förskansa dina pilbågsskyttar i torn och stadskärnor för att på så vis skjuta fler pilar mot dina fiender från en skyddad plats, men du kan i och med Return of Rome gömma dina arbetare i byggnader för att skydda dem från fiendens attacker, men de skjuter alltså inte några projektiler själva.

Spelets uppgraderingar kan köpas i helt andra byggnader än i tvåan. Du kan bygga en Storage Pit som insamlingsplats för kött, trä, sten och guld men byggnaden fungerar också som din smedja där du uppgraderar rustningar och närstridsvapen. Samtidigt fungerar Granary som tvåans kvarnbyggnad men den låter dig också uppgradera dina vakttorn och murar.

I Age of Empires II finns tre enheter (lätt kavalleri, spjutkastare och spjutmän) som används flitigt när kartans guld börjar ta slut eftersom de inte kostar något guld och kallas därför ofta för skräpenheter. Men trots det namnet fungerar de alla väldigt bra som kostnadseffektiva kontringar mot de flesta enheter i spelet och kan även börja anlitas redan i den andra tidsåldern och kan dessutom, beroende på vilket lag du spelar, uppgraderas fram till den sista tidsåldern vilket gör de relevanta ända in i spelets slutskede.

Men i det första Age of Empires finns inte någon självklar motsvarighet. Alla enheter från de två tidigare tidsåldrarna saknar uppgraderingar i de senare tidsåldrarna. Det finns inga lättrekryterade spjutmän att kontra fiendens hästar med, men det finns dyra, kraftfulla och långsamma hopliter som mest påminner om tvåans Teutonic Knights. Istället för billiga spjutkastare att kontra fiendens bågskyttar med finns det slungkastare som kostar sten att rekrytera eftersom det är just sten de kastar. Det känns smått ogudaktigt att slösa stenar på skräpenheter särskilt då sten är den mest ovanliga resursen i Age of Empires II och brukar sparas till att köpa de väsentliga borgarna, men då dessa inte finns i det första Age of Empires kanske det är en vettig strategi? Jag har inte riktigt något bra svar på det ännu. De enheter som inte kostar guld är pilbågsskyttar och spjutmän som rider i hästdragna stridsvagnar, men de blir först tillgängliga i den tredje eran, bronsåldern, och vissa lag kan inte ens rekrytera dem.

"The bravest are surely those who have the clearest vision of what is before them, glory and danger alike, and yet notwithstanding, go out to meet it" - Var det detta Thukydides menade?

Det är alltså en hel del att vänja sig vid, men när du väl gjort det är Return of Rome väldigt underhållande och gav mig i stort sett samma spelglädje som tvåan. Att towerrusha din fiende eller ta över alla hens stridselefanter med präster är lika kul som vanligt. Att steg för steg slå din motståndares bas i spillror med dina horder av katapulter är precis lika tillfredsställande som det var 1997. Om du gillar Age of Empires II borde den här spelstilen kännas mer bekant och tilltalande än vad som erbjuds i Age of Empires III och IV.

Allt har dock inte följt med till Return of Rome. Till att börja med finns det inga rovdjur i den version jag spelade - dina arbetare riskerar inte att bli uppätna av alligatorer eller lejon. AI:n verkar inte vara helt på sin plats då jag upprepade gånger såg den skada eller döda sina egna enheter med sina katapulter som orsakar skada runt om sitt nedslag. Som spelare tänkte jag att katapulterna motsvarade tvåans hävstångskatapulter men de påminner mer om bombardkanonerna - AI:n verkar göra samma misstag.

Kampanjerna från ettan har inte heller följt med till Return of Rome i den version jag spelade vid tiden spelet gavs ut, men efter många synpunkter från spelare har utvecklarna lovat att implementera åtminstone fyra kampanjer från ettan i framtida uppdateringar. De fyra kampanjerna är Egypten, den första kampanjen om de puniska krigen och två till som de bett sina fans att rösta fram. Det är i nuläget oklart om även dessa kommer följa hur andra kampanjer är skapta, med små bildsekvenser i början och slutet av varje karta, eller om de istället återanvänder de texter och röster som kom med Age of Empires: Definitive Edition.

Return of Rome är en väldigt ambitiös produkt och jag uppskattar verkligen möjligheten att kunna spela det första Age of Empires i en smidigare spelmotor, men samtidigt undrar jag hur givande Return of Rome kommer vara långvarigt. Ettan är helt enkelt inte lika intressant som tvåan då den saknar "unika" lag. Alla civilisationer har visserligen, liksom i tvåan, sina egna bonusar, kan köpa olika enheter och teknologier från det gemensamma teknikträdet och det finns ett fåtal kulturella arketyper som avgör hur byggnader ser ut och därmed särskiljer civilisationer något, men till skillnad från tvåan har inte civilisationerna i Return of Rome sina egna unika monument, teknologier, enheter och språk som talas när du ger order.

Det betyder också att den nya civilisationen Lac Viet som bara går att spela i Return of Rome inte blir i närheten lika intressant som

romarna som nu kan spelas i tvåan.

Men låt oss ändå gå igenom dem var för sig.

Lac Viet är en ny civilisation till det första Age of Empires och är också det första nya laget i spelet sedan expansionen Rise of Rome från 1998. Age of Empires är stort i Vietnam än idag och det är därför lätt att se varför utvecklarna valde att just lägga till den civilisationen. Från den Vietnamesiska Age of Empires-scenen har de också tagit ett nytt spelsätt - D3, Kortfattat innebär D3 att det inte går att bygga fler än en militärenhet under de första två tidsåldrarna och att det saknas möjlighet att bygga murar och torn. Liksom Vietnam i Age of Empires II är Lac Viet en civilisation inriktad på starka pilbågsskyttar och elefanter.

Romare, hurrah!

Romare, onej!

Den andra nya civilisationen - romarna - kommer nu äntligen till Age of Empires II och kampanjer som Attila och Alaric behöver alltså inte använda bysantiner i kartor där det västromerska riket skulle vara mer träffsäkert.

Romarna pratar såklart latin, vilket jag alltid tycker om att höra i populärmedia. De har två unika enheter och får tillsammans med tre andra lag en tredje enhet - Dromon - som är en antik motsvarighet till kanonbåtar och därmed någorlunda väger upp romarnas brist på krutvapen. Romarnas unika enheter är legionärer som går att uppgradera till direkt från Long Swordsman men i stort har bättre siffror än den regelrätta Champion. Den andra enheten är Centurion som byggs i borgen, är en lite dyrare men starkare och mer snabbproducerad cavalier som kan förstärka alla närbelägna militia-enheter, där alltså legionärerna ingår. Deras bonusar innefattar dubbla bonusar för uppgraderingar för infanteriets rustningar, halva produktionstiden för sina unika enheter och bättre och billigare scorpions. En romersk spelare borde kunna erbjuda en rejäl utmaning för sina motståndare med en kombination av legionärer, centurioner och scorpions, men har också en svaghet i sitt bristfälliga bågskytte, brist på krutvapen och sitt något begränsade kavalleri.

Tyvärr finns det i nuläget ingen kampanj för romarna i Age of Empires II och de går inte heller att spela i rankade spel online, men det senare ska åtgärdas i framtida uppdateringar.

Däremot kommer Return of Rome med tre egna kampanjer till Age of Empires: Trajan (romare), Pyrrhus of Epirus (macedonier) och Sargon of Akkad (sumerer). Det är välskapta kampanjer med varierande kartor där utvecklarna strösslat med diverse sidouppdrag. Totalt sett rör det sig om 15 nya och röstsatta kartor.

Return of Rome är ytterligare en riktigt bra expansion till Age of Empires II: Definitive Edition som dessutom kommer göras bättre i framtida uppdateringar. Den är väldigt annorlunda från spelets andra expansioner men om du velat spela det första Age of Empires men snabbt tröttnade på nyutgåvan från 2019 kan Return of Rome vara värt dina pengar eftersom det gör det så pass mycket mer lättspelat.

I och med Return of Rome finns det i stort sett ingen anledning att skaffa AoE:DE längre förutom att det är billigare totalt sett (AoE II: DE plus Return of Rome kostar 35 euro jämfört med AoE: De som bara kostar 20) och att det i nuläget inte går att spela ettans kampanjer. Allt som har lagts till gör det ändå värt ett köp om du gillar Age of Empires. Att de ska lägga till flera av ettans kampanjer i senare uppdateringar är ett stort plus.

Det är synd att romarna nu trots att de lagts till i tvåan inte får en egen kampanj, men det är ändå kul att de nu finns med som ett spelbart lag. Jag hoppas fortfarande att vi får se expansioner som ger kampanjer till alla lag som idag saknar det och det känns inte heller som att min önskan känns alltför osannolik. Men om det någon gång tar slut på expansioner undrar jag vad de ska kalla den framtida samlingsutgåvan och hur komplicerat det namnet kommer att bli - kanske något i stil med Age of Empires II: Definitive Edition : Complete Edition - Like seriously this time, you guys.

Age of Empires II: Definitive Edition - Return of Rome 4 Mycket bra + Utvecklarna lyssnar på och vill göra sina fans nöjda - bravo! + Ett till spel i ett annat - Aldrig sett något liknande - det fungerar väldigt bra + Välskapta kampanjer med varierande uppdrag + Mycket nytt innehåll + Det kommer åtminstone fyra kampanjer från originalet i framtida uppdateringar - Men de var inte där från början - Ingen kampanj för romarna i Age of Empires II Det här betyder betygen på FZ

* En liten uppdatering - Det är nu klart att kommande uppdateringar kommer lägga till följande kampanjer från originalet till Return of Rome.

Egypten

Första kampanjen om de puniska krigen

Babylon

Grekerna