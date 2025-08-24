Webhallen vs Inet
Inet. Webhallen har varit med i blåsväder senaste tiden där de skyltar gamla varor som nya.
Annars kan du bygga en dator själv med 6 grafikkort som Pewdiepie (det går inte så bra)
Köpt större saker på inet på sista, några mindre saker på webhallen. Helt ärligt så har webhallen sakta men säkert blivit sämre, så därför inet.
Förra gången jag gick till webhallen så stod det något sorts pucko i kassan, så man börjar ju undra.
Inet alla j*vla dar i veckan sedan 2015, vid mitt första inköp.
Hade inget emot Webhallen tills de en dag satte sig riktigt på tvären om en telefon jag ville göra ett återköp på.
Fick kriga ända in i h-vetet för att försöka få dem att förstå att de bryter mot distansköplagen ifall jag inte får lämna tillbaka den.
Sen har det bara gått utför, med bla gamla varor som de packat om och säljer som nya, helt befriade från service-tänk mm.
Så, vill du slippa krångel & tjafs så bör du välja Inet.
Handlat på Inet sedan 1997 när man fick åka till dem på Ringön på Hisingen i Göteborg. Det var på den tiden man hade kontot på Fragzone.se och inte fz.se. Därefter beställt mycket från Webhallen genom åren. Men så fort man får problem med produkter, vare sig det gäller garanti eller öppet köp hos Webhallen så strular de. Webhallen har gjort en rejäl utförsresa de senaste 10 åren, emedan Inet gjort motsatt resa.
Inet är klasser bättre idag och får min rekommendation i frågan. Sedan är pingvinstången alltid god.
Enligt marknadsföringslagen (MFL) så får man sälja returnerade varor som nya så länge de är returenrade i nyskick. De betraktas då fortfarande som nya. Så _Alla_ firmor gör detta. Så det är en illusion om man tror att det är 100% garanterat att inga andra människor haft produkten man köpt i sin hand före en själv. Det kan mycket väl vara så.
Webhallen var i blåsväder för ett år sedan för att deras matris för vad man skulle anse som "nyskick" och därmed återplombera läckte till Sweclockers.
I en klädbutik betalar man fullpris för kläder trots att massor av andra människor provat kläderna innan utan att folk har problem med det. Men när det gäller prylar och komponenter så blir det krav på rabatt och skandalrubriker om någon hittar minsta lilla fingeravtryck efter de öppnar kartongen.
Samma lag hanterar båda dessa kategorier av produkter.
Nu är det iofs Webhallen och Inet ni pratar om..men värst erfarenheten har jag av Komplett. Köpte ett 1080ti Kingpin kort när det släppts genom dom.. 14000 typ. Den slutade fungera efter en vecka. Jag provade den i flera datorer men samma problem. Skickade den till dom och fick tillbaka den med texten "hittade inget fel på den". Så jag la ner över 2 veckor på att provköra på olika datorer, dokumentera, filma osv... skickade det till dom och sa att de får titta på den igen. (bilden låste sig efter 2 minuter i alla spel men allt fortsatte i bakgrunden typ...bara bilden som slutade röra sig).
Samma svar..
jag erbjöd mig att köra upp med datorn och visa dom live - de fick jag inte.
Sen sa jag "ni behöver inte fixa den om ni inte kan, skicka ett billigare kort bara så är vi kvitt"...
gick inte i heller...
till slut gav jag bara upp köpte ett nytt kort från inet i stället.
INET varje gång.
efter att komplett köpte webhallen 2013 har det bara gått utför där.
https://www.sweclockers.com/nyhet/16903-komplett-forvarvar-sv...
och 2022 köpte komplett oxå netonnet...
Webhallen är definitivt inte vad de en gång i tiden var, men jag köper fortfarande det mesta där. Dels på grund av att jag gillar att kunna boka och hämta i en fysisk butik (som finns på fler ställen än i det här fallet Inet), men också att jag är på nästa högsta leveln och lever i någon villfarelse att det ger något i slutändan att vara dem trogen.
De få gånger jag handlat på Inet har de varit klockrena, och alla rekommendationer verkar tyda på att fler har den upplevelsen.
Jag är också näst högsta leveln, men det ger typ inget, inget som jag märker av i alla fall. Kanske beror lite på vad och hur man handlar iofs.
Butikerna borde ha någon sorts sak där man får klicka i sin level när man tar en kölapp så de fattar att här kommer en person man måste tjäna som om denne var gud själv.
Inet alla dagar i veckan. Webhallen ska undvikas som synden så länge det handlar om att köpa datorkomponenter från dem. Jag har köpt en av deras Igloo stolar (hos Komplett) och är väldigt nöjd.
Men hösten 2023 så byggde jag en ny dator. Köpte delar från Inet, Proshop och moderkort från Webhallen då de var de enda som hade modellen jag ville ha i lager.
Datorn fungerar utan problem fram till våren 2024. Då börjar Star Citizen krascha för mig inom 5 minuter till att fungera kanske 1 timme. Ingen annan jag spelade med hade samma problem. Problemen blir värre och värre och börjar hända i andra spel också. Till slut så började datorn få blåskärm när som helst. Jag kör memtest och märker att min andra ram kanal korrumperar data. Jag testar varje ram sticka för sig själv och ensam fungerar dem, det är bara när båda sitter i som problemen uppstår.
Jag kontaktar Webhallen de ber mig skicka in det. Paketet åker iväg i slutet på Maj, men Webhallens verkstad ligger i Norge så först går paketet ner till Ljungby innan det skickas till Norge så det tar 1.5 vecka innan de ens får in det. Hör av mig runt midsommar för att fråga vad som händer. De svarar med att de inte kommit till det ärendet än och beräknas hinna med det 4 juli.
Ringer till dem igen andra halvan av juli och då svarar dem med att de också testat med memtest 18 gånger och inte hittat några problem men de säger att pinns på cpu socketen är skadade och säger att jag skapat felet men de har åtgärdat det också.
Lite suspekt tycker man kanske..
Får tillbaka moderkortet och sätter ihop datorn igen. Nepp exakt samma problem som innan. Ser inget heller som indikerar att cpu socketen är skadad eller några pinns som är det minsta skadade. Ringer Webhallen och frågar om de ens har gjort något. De vidhåller att de löst problemet och råder mig till att skicka ram minnen till Inet och be dem testa dem.
Jag gör det och Inet ringer mig för att meddela att de inte hittat något fel men de skickar ändå nya stickor. Jag får också en pingvinstång. Allt genomfört inom en vecka.
Jag ringer Webhallen igen och de säger att de testade moderkortet med memtest 12 gånger. Jag kontrade direkt med att förra gången jag pratade med dem så var det 18 gånger. De går med på att testa moderkortet igen så jag skickar in det igen. Hör ingenting och nu är vi i slutet på augusti. Får en swish notis om pengar från Komplett Services. De har hävt köpet och betalat tillbaka nypriset för vad moderkortet kostade då, inte vad jag betalade för det nästan ett år tidigare. Så de snyltade mig på nästan 600kr också.
Köpte exakt samma moderkort från Inet och datorn har fungerat felfritt sen dess.
Varit Inet de senaste två burkarna. Vet egentligen inte varför då jag personligen aldrig haft problem med webhallen, har kanske haft tur där. Men det kan nog mycket väl ha att göra med att Webhallen inte längre är en datorbutik utan de säljer så otroligt mycket annat. Inget fel i det då jag så sent som idag köpte en köksmixer därifrån, men vill jag ha datorprylar så antar jag att jag vill köpa det från en datorbutik
Köpt större saker på inet på sista, några mindre saker på webhallen. Helt ärligt så har webhallen sakta men säkert blivit sämre, så därför inet.
Förra gången jag gick till webhallen så stod det något sorts pucko i kassan, så man börjar ju undra.
Jag visste inte att Webhallen sålde choklad dryck?
Nu är det inte riktigt svar på frågan då jag aldrig beställt dator eller montering från någon av dom, enbart delar.
Men har beställt från båda när det kommer till lösa delar och det har funkat bra, inget att klaga på. Inet har alltid varit snabba och en guldstjärna för pingvinstängerna.
Nu är det ett tag sen jag beställde från Webhallen dock så vet inte hur det ser ut 2025, men dom gånger jag köpt så har det inte strulat iallafall.
Webbhallen var fantastiska för 10-15 år sedan, men de har stadigt blivit sämre sedan de köptes upp av Komplett Group (2013). Numera har de riktigt dåligt kundservice och av allt att döma stora problem med ekonomin.
Inet å andra sidan har varit kontinuerligt fantastiska i mer än två decennier (något som mer eller mindre årliga "årets butik"-utmärkelser från Sweclockers, Prisjakt och PriceRunner understryker). Som grädde på moset brukar de hålla bättre priser än webhallen.
Jag är också näst högsta leveln, men det ger typ inget, inget som jag märker av i alla fall. Kanske beror lite på vad och hur man handlar iofs.
Butikerna borde ha någon sorts sak där man får klicka i sin level när man tar en kölapp så de fattar att här kommer en person man måste tjäna som om denne var gud själv.
Jag blev inbjuden till deras huvudkontor för något år sedan, med uppskattningsvis 30-40 andra kunder med hög level, för att få vara med och påverka framtiden. Det var fyra workshopstationer på deras kontor med olika teman. Därefter bjöds vi på pizza och allmänt surr, faktiskt väldigt trevligt.
Ett tag körde de med en hemlig symbol på sina pekskärmar i butikerna där man tryckte fram sin kölapp. Istället för att trycka på knapparna med rubriker så kunde man trycka på en blomma (tänk Super Mario-blomma) i ett av hörnen så kom man före i kön. Tanken var att bara vi med hög level skulle veta om den knappen, men det spred väl sig och togs bort
Haft högsta leveln (Void eller vad den heter) på Webhallen men kommer inte att handla där mer. De har tappat det fullständigt de senaste åren.
Droppen blev när jag la en bokning på flera artiklar, varav 3 bokningar, resten fanns i webblager vid beställning. Vid utcheckning svarade jag ja på frågan att jag ville ha ordern skickad i flera omgångar, tiden gick och det första släppdatumet för ett av de förhandsbokade spelen inträffade, men fortfarande inget paket från dem. Tiden fortsatte gå och nästa förhandsbokade spel släpptes men fortfarande inget spel. Tillslut släpptes det tredje och sista spelet, då skickades ett paket som levererades på den tredje releasedagen men det innehöll allt annat + en förbokningsbonus, men inte det tredje och sista spelet. Det kom separat någon dag senare.
Fullständigt idiotisk hantering.
Jag vill inte ha med dem mer att göra, så jag har vänt mig till Inet sedan ca 1 år tillbaka istället. Borde ha gjort det ännu tidigare egentligen.