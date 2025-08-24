Webhallen vs Inet

Inet alla dagar i veckan. Webhallen ska undvikas som synden så länge det handlar om att köpa datorkomponenter från dem. Jag har köpt en av deras Igloo stolar (hos Komplett) och är väldigt nöjd.

Men hösten 2023 så byggde jag en ny dator. Köpte delar från Inet, Proshop och moderkort från Webhallen då de var de enda som hade modellen jag ville ha i lager.

Datorn fungerar utan problem fram till våren 2024. Då börjar Star Citizen krascha för mig inom 5 minuter till att fungera kanske 1 timme. Ingen annan jag spelade med hade samma problem. Problemen blir värre och värre och börjar hända i andra spel också. Till slut så började datorn få blåskärm när som helst. Jag kör memtest och märker att min andra ram kanal korrumperar data. Jag testar varje ram sticka för sig själv och ensam fungerar dem, det är bara när båda sitter i som problemen uppstår.

Jag kontaktar Webhallen de ber mig skicka in det. Paketet åker iväg i slutet på Maj, men Webhallens verkstad ligger i Norge så först går paketet ner till Ljungby innan det skickas till Norge så det tar 1.5 vecka innan de ens får in det. Hör av mig runt midsommar för att fråga vad som händer. De svarar med att de inte kommit till det ärendet än och beräknas hinna med det 4 juli.

Ringer till dem igen andra halvan av juli och då svarar dem med att de också testat med memtest 18 gånger och inte hittat några problem men de säger att pinns på cpu socketen är skadade och säger att jag skapat felet men de har åtgärdat det också.

Lite suspekt tycker man kanske..

Får tillbaka moderkortet och sätter ihop datorn igen. Nepp exakt samma problem som innan. Ser inget heller som indikerar att cpu socketen är skadad eller några pinns som är det minsta skadade. Ringer Webhallen och frågar om de ens har gjort något. De vidhåller att de löst problemet och råder mig till att skicka ram minnen till Inet och be dem testa dem.

Jag gör det och Inet ringer mig för att meddela att de inte hittat något fel men de skickar ändå nya stickor. Jag får också en pingvinstång. Allt genomfört inom en vecka.

Jag ringer Webhallen igen och de säger att de testade moderkortet med memtest 12 gånger. Jag kontrade direkt med att förra gången jag pratade med dem så var det 18 gånger. De går med på att testa moderkortet igen så jag skickar in det igen. Hör ingenting och nu är vi i slutet på augusti. Får en swish notis om pengar från Komplett Services. De har hävt köpet och betalat tillbaka nypriset för vad moderkortet kostade då, inte vad jag betalade för det nästan ett år tidigare. Så de snyltade mig på nästan 600kr också.

Köpte exakt samma moderkort från Inet och datorn har fungerat felfritt sen dess.