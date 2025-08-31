Storm och orkan dokumentärer?

Siegfried
Medlem
Storm och orkan dokumentärer?

Jag blir helst fast i serier med storma och oväder, nu senast såg jag Eye of the Storm och det var väldigt spännande, speciellt när det handlar om tromber.

Kan ni tipsa om fler liknande serier? Gärna med tromber. Och var man kan hitta dessa serier?

Hipshot
Medlem

https://www.imdb.com/title/tt2724064/

Ruffles
It's not a lake, it's an ocean

En ny Katrina-dokumentär på Netflix. Har inte sett den än.

Twister: Tornadon i Joplin (också på Netflix) tyckte jag dock var sådär. Man får se naturens krafter, vilket alltid är spännande. Men det var så mycket fokus på ett fåtal personer och deras känslor. Kändes utdraget.

boneless
Medlem
Riktigt spännande. Så jäkla mycket dödsångest. Sitter i sina bilar och skriker efter Jesus

Edd1e
Medlem

Försökt hitta en specifik dokumentär gällande El Reno men YouTubes algoritmer vill inte att jag ska hitta den, heh. Rätt galet väder hur som.

Siegfried
Medlem
Eller tornadon när man såg att där var en bil med tända lampor som snurrade runt, mitt i tornadon 😔

boneless
Medlem
Ja, jäklar. Helt galna krafter. Avsnittet med bränderna på Hawaii var också ruggigt.

