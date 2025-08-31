Storm och orkan dokumentärer?
Jag blir helst fast i serier med storma och oväder, nu senast såg jag Eye of the Storm och det var väldigt spännande, speciellt när det handlar om tromber.
Kan ni tipsa om fler liknande serier? Gärna med tromber. Och var man kan hitta dessa serier?
En ny Katrina-dokumentär på Netflix. Har inte sett den än.
Twister: Tornadon i Joplin (också på Netflix) tyckte jag dock var sådär. Man får se naturens krafter, vilket alltid är spännande. Men det var så mycket fokus på ett fåtal personer och deras känslor. Kändes utdraget.
Riktigt spännande. Så jäkla mycket dödsångest. Sitter i sina bilar och skriker efter Jesus
Eller tornadon när man såg att där var en bil med tända lampor som snurrade runt, mitt i tornadon 😔
Ja, jäklar. Helt galna krafter. Avsnittet med bränderna på Hawaii var också ruggigt.