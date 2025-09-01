Saknar Morgonnyheterna!
Ptja, det är trevligt med ett stabilt flöde av nyheter, tyckte hans tider passade bra. Han har gjort ett gediget jobb, ingen idé att byta ett vinnande koncept.
Han bor/bodde väl i Thailand(?) om jag inte missminner mig, därav tiderna. Han kanske har flyttat igen eller bara har ledigt?
Vet att vi är väldigt få som är uppe tidigt men saknar verkligen Jonnys första post på morgonen när man vaknar upp!
Vad tycker ni andra, saknar ni den dagliga nyhetsposten från mellan 3-6 på morgonen eller föredrar ni hur det är nu?
Är uppe och igång före morgonnyheterna och har inga tv-kanaler heller...saknar det inget särskilt faktiskt. Då jag jobbar inom yrkestrafik så blir det ju att man lyssnar på P4 ett slag på morgonkvisten för att höra väderleksrapporten mm.
På redaktörsidan så schemalägger man ”inläggen”. Vi testpiloter gör så iaf. Så lämna som förslag i ”Feedback till FZ” att schemalägg gärna nyheter till morgonkaffet.
Håller med, morgonens bästa nyheter läses på FZ
Min första tankar var - Har de lagt ned nyhetsmorgon på tv4? Hur jävla gamla har folk blivit?
Men ja, jag gissar på att Jonny antingen flyttat eller har semester
Passar på att tagga in honom här, så han inte missar.. @Jonny Myrén
Är ni uppe tidigt på helgerna också? Jag skulle kunna lägga en tidigare nyhet under lördag och söndag då jag är uppe rätt tidigt oavsett. Men har nu schemalagt dem för att jag tänker folk går upp senare på helgerna.
Lägg upp tidigare, det känns lite som att sidan är död när det inte ligger något nytt här på morgonen.
Tar med mig detta till helgen!
Det handlar om resurser, och att använda dem där vi tror att de gör mest nytta. Tack för feedback, jag tar med mig den.
För att inte missuppfatta något, men vad innebär detta mer konkret? Att Jonny inte längre skriver för FZ? Eller att han jobbar mindre, eller andra tider?
Han skriver ibland, men inte regelbundet på morgnarna som innan.
Ah, tackar för svar.
Trist ändå, som jag skrev tidigare, tycker jag han gjort ett gediget jobb och höll igång nyhetsflödet bra.
Men jag antar att ni har statistik/data ni går efter, att dom artiklarna som kom ut vid dom tiderna inte fick tillräckligt med visningar/klick(spekulerar bara nu, såklart, kanske inte har med det att göra alls).
