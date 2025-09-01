Switch 2 med fördröjning via Tv (144hz gaming TV)

Som du redan varit inne på så är det förmodligen input lag från själva TVn.

Vissa billigare TVs har ganska kass input lag även i game mode. Även om nyare TVs senaste 5 åren har blivit bättre på detta, så finns det fortfarande undantag.

Men detta är några tricks som funkat igenom åren:

- Kolla om du kan ändra på HDMI portens benämning till PC (för vissa TVs brukar detta stänga av en massa onödig bildprocessing, vilket oftast är det som orsakar input laggen till att börja med)

- Firmware uppdatering för TVn. Har hänt att nyare uppdateringar har gjort game-mode bättre på vissa TVs, medans i andra fall så så kan en firmware downgrade hjälpa.

- Kolla om det är TVn som gör någon sorts scaling istället för switchen. Vissa TVs är rätt tröga på detta jämfört med konsolens och precis som med extra bildprocessing orsakar det därmed input lag.

- Prova byt HDMI port i TVn, rare att sådant hjälper. Men man vet aldrig. (såg nu att du hade faktiskt skrivit att du provat detta redan)

- Stäng av HDR på swichen utifall att det gör så TVn går in i något weird läge som orsakar extra fördröjning.

- Kolla att inget "motion flow" eller "frame interpolation" grejs är påslaget. Dessa kan adda 100-500ms av input lag (brukar vanligen automatiskt stängas av om man sätter TVn i gamemode dock)

Edit: Baserat på choose.tv statistik. Så ska din tv ha mellan 6ms (@144hz) och 15ms (@60hz) i input lag, vilket är riktigt bra. Allt under 30ms är i princip omärkbart för 99% av spelare. Så du måste ha någon inställning påslaget som inte borde va det.