Switch 2 med fördröjning via Tv (144hz gaming TV)
Hallå!
Köpt ett Switch 2 (Svenskt, om det spelar någon roll).
När jag spelar direkt på enheten som handhållen så reagarar spelet direkt när jag tycker på knapparna.
När Tv-spelet är i Dockningstationen så blir det fördröjning när jag spelar på Tv:n med Pro-controller.
Tv:n är en "the one - Phillips" som skall vara rätt vass gamingTV.
Exakt modell: (Philips 65" The One PUS8909 4K LED Ambilight Smart TV (2024)
Kör förstås gamingläge i TV:n, även provat med 144Hz, men fortfarande samma sak.
Provat flera HDMI portar och sladdar, men ingen skillnad.
Något som vet vad det kan vara för fel?
Tacksam för svar.
Mvh
Som du redan varit inne på så är det förmodligen input lag från själva TVn.
Vissa billigare TVs har ganska kass input lag även i game mode. Även om nyare TVs senaste 5 åren har blivit bättre på detta, så finns det fortfarande undantag.
Men detta är några tricks som funkat igenom åren:
- Kolla om du kan ändra på HDMI portens benämning till PC (för vissa TVs brukar detta stänga av en massa onödig bildprocessing, vilket oftast är det som orsakar input laggen till att börja med)
- Firmware uppdatering för TVn. Har hänt att nyare uppdateringar har gjort game-mode bättre på vissa TVs, medans i andra fall så så kan en firmware downgrade hjälpa.
- Kolla om det är TVn som gör någon sorts scaling istället för switchen. Vissa TVs är rätt tröga på detta jämfört med konsolens och precis som med extra bildprocessing orsakar det därmed input lag.
- Prova byt HDMI port i TVn, rare att sådant hjälper. Men man vet aldrig. (såg nu att du hade faktiskt skrivit att du provat detta redan)
- Stäng av HDR på swichen utifall att det gör så TVn går in i något weird läge som orsakar extra fördröjning.
- Kolla att inget "motion flow" eller "frame interpolation" grejs är påslaget. Dessa kan adda 100-500ms av input lag (brukar vanligen automatiskt stängas av om man sätter TVn i gamemode dock)
Edit: Baserat på choose.tv statistik. Så ska din tv ha mellan 6ms (@144hz) och 15ms (@60hz) i input lag, vilket är riktigt bra. Allt under 30ms är i princip omärkbart för 99% av spelare. Så du måste ha någon inställning påslaget som inte borde va det.
Kolla att all rörelseutjämning är avslaget. Hade det påslaget av misstag på min Philips, det la till typ en halv sekund med fördröjning.
Sen så är det alltid större fördröjning att spela på TV:n med dosa än spela bärbart med joy-cons, men det borde inte vara särskilt märkbart.