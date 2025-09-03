Manga tips! Recensioner! (Bakuman, Orange, Genshiken, No matter how I ...)

Orange

Det finns något nästan elektriskt i hur Orange berättar sina känslor. Serien handlar om en gymnasietjej som får brev från sitt framtida jag, med uppmaningar om att rädda en klasskamrat från ett öde han ännu inte anar. Stilen är ren, men ögonen bär hela tyngden – varje blick blir ett litet drama. Serien blandar romantik och mystik utan att förlora sin lätthet. Tempot är långsamt men engagerande, och varje kapitel känns som en skärva av något större. Det är inte en serie som skriker, utan viskar (om man så vill). Att läsa klart var inte en prestation, det var ett sug. Här finns en värme som håller kvar även efter sista sidan. Och det gjorde den här serien, och det var även den som fick in mig på manga på riktigt, hur skönt och avslappnat det är att bläddra och se en konstnärs vision breda ut sig sida efter sida.

Genshiken

Det här är mangavärldens otaku-klassiker – men för mig blev det för mycket. Serien följer en universitetsklubb för hardcore-anime- och mangafans, där vardagen är full av diskussioner, cosplay och nördiga intriger. Jag minns fortfarande hur jag med nevositet läste när huvudpersonen i början av serien smygande närmar sig klubbens Hentai-samling. Genshiken vill vara både en satir, en hyllning och ett communitymöte mellan pärmarna. Och visst, det är charmigt hur subkulturen dissekeras med värme. Men någonstans tappade jag fotfästet i alla lager av referenser, skämt och metanivåer. Serien svämmar över av detaljer, ibland till den grad att själva berättelsen kvävs. Jag klev av mitt i – inte för att det var dåligt, utan för att det överdrivet.

(Men nu när jag skrev den här texten och bläddrade igenom mangan blev jag sugen på ta upp den igen!)

No Matter How I Look at It, It’s Your Fault I’m Not Popular!

Jag hittade serien genom animen Watamote, och drogs in av den brutala igenkänningen. Den handlar om Tomoko, en högstadieflicka med social fobi som försöker bli populär men snubblar på varje steg i vardagen. Social fobi, svettiga möten och det där skavet av att aldrig passa in – allt var där, rått men ändå komiskt. Till en början var det som att någon hade ritat min egen tonårsångest. Men ju längre jag läste, desto mer gled fokus bort från själva fobin. Serien tappade något av den nerv som gjorde den så speciell i början. Jag lade den åt sidan, men de första volymerna är fortfarande som en spark i magen – på bästa möjliga sätt. Och jag kanske plockar upp den igen.

Bakuman (skaparna av Death note)

Det här är mer än en manga – det är en manual för drömmar. Serien handlar om två tonårspojkar som bestämmer sig för att bli mangaskapare och kämpar sig genom en skoningslös bransch för att nå toppen. Bakuman är serien som flyter som bläck, den känns självklar. Som om den alltid funnits där.

Jag har aldrig blivit så inspirerad av en berättelse, oavsett medium. Den visar att skapande inte är en lek, utan ett krig man utkämpas med pennan som vapen. Som medelålders läsare borde jag kanske inte spegla mig i tonåriga serieskapare. Men jag gör det ändå, och jag blev besatt av serien.

Bakuman fick mig att kämpa mer med mina egna småprojekt, (efter-en-vuxen-mans-grå-arbetsdag-är över) och det är det finaste betyg en manga kan få.

Har du läst några av de här mangorna?

Har du egna tips?