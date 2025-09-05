Gameye, håll koll på din spelsamling

Jag har nyligen laddat ner Gameye, där man kan scanna sina spel med QR kod, eller lägga in själv, kryssa i om man har låda eller manual och sätta skick på det.

Då får man även fram ungefärligt värde, på både spel och konsoler.

Man kan även se hur långa spelen är så how long to beat även är med där. Så man kan se vilket spel man ska spela härnäst

Det kommer ta ett tag men jag ska lägga in hema min samling så jag har koll på vad jag äger.

Även digitala spel går att lägga in, men där står inget värde på dessa då de inte går att sälja.