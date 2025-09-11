Kebabduellen

Bussovic
Medlem
Kebabduellen

Idag är ingen vanlig dag!
Idag är kebabens dag!

Då tänkte jag att ni ska få skicka in era bilder som ni har på olika kebabrätter, köpta som egengjorda, så ska vi ha en omröstning sen om vem som vinner av dessa kebaber!

Ni får till söndag den 14 september kl 23:59 på er att skicka in bilderna så kommer det komma ut trådar senare där man ska rösta mellan två kebaber i vardera duell.

Beroende på antalet kebabbilder som dyker upp så blir det eventuellt åttondelsfinal, kvartsfinal osv fram till en final.

Så langa hit era bilder på kebab!

Hipshot
Medlem

Det enda jag vill säga är: Kebab med ris är jäkla nice, testa det, släpp sargen och välj bort pommes...

Bussovic
Medlem
Dina bidrag är automatiskt diskade!

Kyrre
Medlem
Håller med. Men kan bli dåligt om det är torrt och dåligt ris. Har dom tillagat riset bra, så är det 10/10!

Btw gäller det köpa kebabrätter på restaurang eller endast något man tillagat hemma?

Bussovic
Medlem
Båda funkar!

Köttarbjörnen
Medlem
Jag köper kebab enbart för att pomfritts följer med.

Dragonflame
Medlem

Haha
Jag käkade nyss kycklingkebab i libabröd med vitlöksdressing tomat gurka sallad
Jag såg detta inlägg försent

Foxmulder
Medlem

Jag testade nyss kebab med ris. Aldrig varit så här arg.

The_Holo
Medlem

Nöden har ingen lag, Det är kebab i hamburgerbröd.
Det var inte så jävla tokigt ändå!

Bussovic
Medlem
Bra!
Fler bidrag nu!

Majinbuu
Medlem

Hade jag helt missat, du skulle gjort tråden igår istället eller imorse så man va lite mer förberedd, lite sent nu på kvällskvisten
Återkommer 11 sept 2026 med bild, om jag kommer ihåg.

Bussovic
Medlem
Har du inga äldre bilder på lager?

Dragonflame
Medlem

Mitt bidrag

Bussovic
Medlem

Tackar tackar!

Ska det bli final direkt?

Kebabpizza.
Kebabtallrik.
Kebab i bröd.
Kebab i pasta.
Kebab på spett.

All form av kebab är välkommen. Någon go kebab måste ni väl ha ätit nyligen eller ett tag tillbaka som ni tagit kort på?

Kyrre
Medlem

Kalliban
Medlem

Tror aldrig jag fotat en kebab någonsin.. Men det kan va riktigt gott. Jag åt en otippat grym kebabtallrik i Åhus av alla ställen i somras.

KuShO
Medlem

Lite blandad kebab från året.

KuShO
Medlem

Och så några från kebabåret 2024.

ohGr
Medlem

Fick bli en sån här för 49kr:

Vägrar betala 100-200kr för pizzeria-pizzor

Robostar
Medlem

Sojabab... I'll show myself out, ciao!

