Kebabduellen

Idag är ingen vanlig dag!

Idag är kebabens dag!

Då tänkte jag att ni ska få skicka in era bilder som ni har på olika kebabrätter, köpta som egengjorda, så ska vi ha en omröstning sen om vem som vinner av dessa kebaber!

Ni får till söndag den 14 september kl 23:59 på er att skicka in bilderna så kommer det komma ut trådar senare där man ska rösta mellan två kebaber i vardera duell.

Beroende på antalet kebabbilder som dyker upp så blir det eventuellt åttondelsfinal, kvartsfinal osv fram till en final.

Så langa hit era bilder på kebab!