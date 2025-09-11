Kebabduellen
Idag är ingen vanlig dag!
Idag är kebabens dag!
Då tänkte jag att ni ska få skicka in era bilder som ni har på olika kebabrätter, köpta som egengjorda, så ska vi ha en omröstning sen om vem som vinner av dessa kebaber!
Ni får till söndag den 14 september kl 23:59 på er att skicka in bilderna så kommer det komma ut trådar senare där man ska rösta mellan två kebaber i vardera duell.
Beroende på antalet kebabbilder som dyker upp så blir det eventuellt åttondelsfinal, kvartsfinal osv fram till en final.
Så langa hit era bilder på kebab!
Halo kompis!
Det enda jag vill säga är: Kebab med ris är jäkla nice, testa det, släpp sargen och välj bort pommes...
Dina bidrag är automatiskt diskade!
Håller med. Men kan bli dåligt om det är torrt och dåligt ris. Har dom tillagat riset bra, så är det 10/10!
Btw gäller det köpa kebabrätter på restaurang eller endast något man tillagat hemma?
Btw gäller det köpa kebabrätter på restaurang eller endast något man tillagat hemma?
Båda funkar!
Jag köper kebab enbart för att pomfritts följer med.
<Uppladdad bildlänk>
Nöden har ingen lag, Det är kebab i hamburgerbröd.
Det var inte så jävla tokigt ändå!
Bra!
Fler bidrag nu!
Halo kompis!
Hade jag helt missat, du skulle gjort tråden igår istället eller imorse så man va lite mer förberedd, lite sent nu på kvällskvisten
Återkommer 11 sept 2026 med bild, om jag kommer ihåg.
Har du inga äldre bilder på lager?
Halo kompis!
Lite blandad kebab från året.
🔥 Xbox Series X 🎮 | Xbox Series S 🎮 | AMD Ryzen 7 7800X3D | Radeon RX 7900 XTX 🔥
Och så några från kebabåret 2024.
🔥 Xbox Series X 🎮 | Xbox Series S 🎮 | AMD Ryzen 7 7800X3D | Radeon RX 7900 XTX 🔥
