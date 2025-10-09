Världens bästa spel-låt: Grupp I - II

Nu kör vi omgång 2!

I den här omgången kommer You Were There - ICO och Main Theme från Baldur's Gate II att gå sina resterande matcher.

Jag uppmanar er starkt att lyssna igenom hela gruppen innan ni röstar! Tänk på att det är låten det handlar om, inte spelet!

Regler

Vinst ger två poäng.
Oavgjort ger en poäng.
När alla matcher är färdiga så sammanställs tabellen och de två högst rankade låtarna går vidare.
I första hand avgörs ett oavgjort resultat av inbördes möte, i andra hand med en extra match.

Denna tråden kommer alltså att vara aktiv från och med idag torsdag 9/10 kl 21.00 och avslutas på söndag 12/10 kl 21.00.
På tisdag kommer sista omgången i grupp I och grupp J.

Låtarna som är aktuella i den här tråden:

You Were There - ICO

Main Theme - Baldur's Gate II

Descent Into Cerberon - Quake II

Save Room Theme - Resident Evil

Apprehension and Evasion - Half-Life 2

Vector TD Theme

Shiroi Kisetsu (White Season) - Kana: Little Sister

Sailor Song - Black & White

Länklista:
Missa inte samlingstråden!
Grupp I omgång 1
Grupp J omgång 1
Grupp J omgång 2

