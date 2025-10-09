Världens bästa spel-låt: Grupp I - II
Nu kör vi omgång 2!
I den här omgången kommer You Were There - ICO och Main Theme från Baldur's Gate II att gå sina resterande matcher.
Jag uppmanar er starkt att lyssna igenom hela gruppen innan ni röstar! Tänk på att det är låten det handlar om, inte spelet!
Regler
Vinst ger två poäng.
Oavgjort ger en poäng.
När alla matcher är färdiga så sammanställs tabellen och de två högst rankade låtarna går vidare.
I första hand avgörs ett oavgjort resultat av inbördes möte, i andra hand med en extra match.
Denna tråden kommer alltså att vara aktiv från och med idag torsdag 9/10 kl 21.00 och avslutas på söndag 12/10 kl 21.00.
På tisdag kommer sista omgången i grupp I och grupp J.
Låtarna som är aktuella i den här tråden:
You Were There - ICO
Main Theme - Baldur's Gate II
Descent Into Cerberon - Quake II
Save Room Theme - Resident Evil
Apprehension and Evasion - Half-Life 2
Vector TD Theme
Shiroi Kisetsu (White Season) - Kana: Little Sister
Sailor Song - Black & White
Länklista:
Missa inte samlingstråden!
Grupp I omgång 1
Grupp J omgång 1
Grupp J omgång 2
Ad hoc addendum