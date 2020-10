I afton klockan 19:00 vankas nytt Treehouse Live från Nintendo där fokus kommer ligga på en Switch-exklusiv duo med releaser under hösten. Hyrule Warriors: Age of Calamity är inte bara en uppföljare till Hyrule Warriors, utan också en prequel till Breath of the Wild. I kvällens sändning ska vi få se både en ny skådeplats och få fler gameplay-detaljer. Release? 20 november.

30 oktober släpps Pikmin 3 Deluxe, och trots att det är mycket snart har vi fått se oväntat lite från nyversionen av Wii U-spelet från 2013. Spelet kommer nämligen med såväl nya uppdrag som möjligheten att spela igenom kampanjen i tvåspelar-co-op. Nåväl, Treehouse-streamen utlovar ett "djupdyk" så förhoppningsvis rätas flera frågetecken ut till utropstecken ikväll.

Klockan 19:00 är det alltså dags, och först ut är Pikmin 3 Deluxe.