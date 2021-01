19 februari släpps The Shore, en överlevnadsskräckis med pussel som verkar vilja bygga på atmosfär, mystik och spänning. Spelet baseras på myterna som föddes i de mörkaste vråna av Lovecrafts hjärna, och vi kan således förvänta oss urgamla gudar, kosmiska konflikter och såklart mängder med fiskliknande monster och tentakler.

Efter ett par missar de senaste pren med både Call of Cthulhu och The Sinking City, hoppas vi att The Shore kan komma att erbjuda något annorlunda. Spelet var från början bara ett experiment med miljöer, men utvecklades sedan till en fullfjädrad titel. Utvecklaren bakom rodret är Ares Dragonis.