I sommar släpps Final Fantasy VII Remake till Playstation 5, och i samma veva släpps ett Yuffie-dominerat dlc. Dlc:er är dock inte något vi ska vänja oss vid då teamet nu lägger all sin energi på uppföljaren. Regissören Tetsuya Nomura bekräftar för Famitsu (via Wccftech) att planen var att släppa PS5-versionen utan dlc, men att Yuffie-dlc:et hjälpt dem att sätta sig in i PS5:an.

Yuffie-kapitlet kommer inte att släppas till Playstation 4-versionen av spelet.

Yuffie ser vi bara i hennes dlc, och hon kommer inte gästspela i originalspelet. 10 juni är det dags för PS5-släpp, och alla som köpt PS4-spelet kommer kunna uppgradera utan extra kostnad. Om du däremot slått till på PS Plus-versionen kommer du inte kunna ta gratisvägen till Playstation 5.

Square Enix har flaggat för att de på allvar kommer nyttja Playstation 5-kraften först i andra delen av Final Fantasy VII Remake. När den kommer släppas är oklart, och vi vet inte ens vad den kommer heta. Jag satsar i alla fall mina slantar på Final Fantasy VII-2 Remake.