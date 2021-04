Det svenska CS:GO-laget Ninjas in Pyjamas har fått förstärkning söderifrån, och det är ett nyförvärv som heter duga. Ingen mindre än Nicolai “dev1ce” Reedtz har nämligen valt att lämna Astralis för att istället spela de resterande sex månaderna av sitt kontrakt med Ninjas in Pyjamas, och totalt har han skrivit under för tre år med sitt nya lag.

Ninjorna sägs ha betalat motsvarande ca 8,4 miljoner kronor till Astralis, och dev1ce kommer nu ersätta Tim "nawwk" Jonasson i det svenska laget, medan Lucas "Bubzkji" får chansen att visa vad han går för i Astralis. Trots att hans tidigare lagkamrater givetvis är besvikna så verkar de skiljas som vänner, med lyckönskningar från alla håll på Twitter.

Dev1ce räknas som en av de bästa CS:GO-spelarna någonsin och sitter bland annat på rekordet för flest MVP-medaljer (18 stycken). Med andra ord ska det bli riktigt spännande att se hur han presterar med svenskarna och huruvida han kan hjälpa till att lyfta laget till nya höjder.