Gillar du roguelites och kortbaserade spelsystem så är Griftlands väl värt att kasta ett öga på. Detta indiespel har befunnit sig i early access på Steam i nästa två år, och igår var det äntligen dags för det fullfjädrade PC-släppet, medan Switch, Playstation 4 och Xbox one får vänta till 4 juni.

Utvecklingen står Klei för, kända för bland annat Don't Starve, Mark of the Ninja och Oxygen Not Included. Griftlands har tre olika kampanjer som kretsar kring tre olika karaktärer. Varje karaktär har sin egen kortlek av förmågor att nyttja i strider och konversationer, och man kan hitta både nya kort och nya följeslagare för att fullända sin taktik.

Spana in trailern ovan för att få ett bättre hum om vad det handlar om och se den otroligt charmiga grafiken.