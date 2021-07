Plötsligt händer det. Efter en torr månad i releaselistan smäller sista veckan i juli till med flera potentiella pangtitlar. Att Microsoft Flight Simulator är en sådan vet vi redan, tack vare pc-releasen i fjol. Idag släpps Xbox-versionen, och de första betygen är passande nog skyhöga.

Game Pass...? Såklart. På tal om Game Pass släpps svenskspelet The Ascent på torsdag. Någonstans sitter en semesterstekt Jocke Bennet och känner cyberpunk-pulsen börja slå.

Personligen dunkar pulsen hårdast för The Great Ace Attorney Chronicles, som innebär att två förlorade Ace Attorney-spel äntligen släpps i väst. På Tiden™. Andra titlar som vill släppas innan juli är slut: Tribes of Midgard (forumet surrar), Switch-exklusiva Neo: The World Ends with You, Skyrim-modden The Forgotten City på egna ben, Chernobylite och Nier Reincarnation.

Första halvan av den något omdiskuterade sextetten Final Fantasy Pixel Remaster får vi också.

Några av releaserna, vecka 30 2021