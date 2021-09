Far Cry 3 satte kursen för alla efterföljande spel i serien, och Far Cry 6 tycks inte avvika nämnvärt från den etablerade formeln. Det släpps om en dryg månad (missa inte Jockes förhandstitt), och om du inte har något annat att lira fram tills dess kan du titta in i Ubisoft Store och hämta hem Far Cry 3 helt gratis.

Spelet följer Jason Brody, som strandsatt på en tropisk ö tvingas rädda sina vänner från lokala gangsters, inklusive den ikoniska Vaas. Jason tar sig dock även tid att jaga gris och ge sig ut på hallucinogena trippar, så det finns något för alla.

Men gratiskavalkaden slutar inte där, för kolonibyggaren Surviving Mars är gratis att behålla på Steam. Det gäller dock att vara på hugget, eftersom erbjudandet bara tycks gälla idag. Precis som namnet antyder kretsar Surviving Mars kring att överleva på Mars och bygga en välmående koloni. Varje spelomgång har dessutom ett specifikt mysterium att nysta upp.