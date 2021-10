28 oktober släpps Ubi-spektaklet Riders Republic, som vår skribent Mike Stranéus i sin förhandstitt beskrev som en social sandlåda, fullspäckad med aktiviteter. Ubisoft vill nu säkerställa att folk verkligen hittar titeln, och lanserar därför en testvecka.

Det är med start 21 oktober som du kommer att kunna spela upp till fyra timmar gratis, på PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Stadia eller PC via Epic Games Store eller Ubisoft Store. VÄljer du sedan att köpa liret så tar du med dig alla framsteg som du har gjort. Men viktigt - använd samma konto som du gjorde under testveckan.

Läs gärna förhandstitten, här är ett litet smakprov: