Dunderhiten Rocket League är sedan förra året hemmahörande på Epic Games Store istället för Steam, och blev i samband med det även free to play. Och nu är det dags för spelet att ta klivet till mobiler [Blizzard-skämt goes here].

Spelet är redan ute, men det är inte någon portning av det existerande spelet, utan en egen variant vid namn Rocket League Sideswipe. Spelet renderas i 3D, men spelmekaniskt är det 2D som gäller, vilket är ett smart val med tanke på hur mycket klurigare det kan vara att navigera med mobil.

Och resultatet är faktiskt riktigt underhållande. Precis som i originalspelet bjuds det på akrobatiska luftfärder, räddningar i sista sekunden och den där lagkamraten som alltid är på fel plats vid fel tillfälle. Totalt tre spellägen erbjuds: 1 mot 1, 2 mot 2 och 2 mot 2 med basketkorgar.

Det är tillgängligt till Android och iOS, och kostar inte en spänn, även om det givetvis finns diverse kosmetiska grejer att köpa via mikrotransaktioner (eller bara genom att lira).