Jaktliret The Hunter: Call of the Wild är gratis i Epic Store denna vecka (fram till klockan 17 i dag, så skynda fynda!) Det var tydligen populärt, för folket bakom spelet meddelar att det paxats till inte mindre än 10 miljoner Epic-konton.

Det innebär förstås inte att 10 miljoner människor satt sig ner och spelat, men det är ändå en rejäl siffra.

Klockan 17 i dag blir det alltså två nya spel att hämta gratis i en vecka. Nämligen Dead by Daylight och While True: learn ().

Epic har skänkt bort spel veckovis i sisådär två års tid. Mig veterligen har de inte sagt något om det kommer fortsätta nästa år. Kanske lika bra med en paus så att du hinner spela igenom backloggen.