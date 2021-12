När Team Ninja avslöjade Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin överskuggades släktskapet med första Final Fantasy-spelet från 1987 av det faktum att trailern fick ett sisådär mottagande. Ytterligare en trailer fick betydligt mer ros, och nu är det dags för ännu en film från spelet.

Inte minst för gamla rävar lär den slå an en nostalgisk ton.

18 december fyllde Final Fantasy 34 år, och i den nya trailern får vi se hur "the four warriors of light" tar klivet över stenbron mot äventyr. Så som 1987, så och våren 2022. Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin släpps till pc, Playstation och Xbox 18 mars, och är alltså i regi av Team Ninja.