Streamelements har släppt sin State of the Stream-genomgång för 2021. Där ser vi bland annat att mängden streamade timmar på Twitch ökade kraftigt jämfört med året innan. Under 2021 har vi streamat 24 miljarder timmar, medan summan för 2020 "bara" var 17 miljarder. Streaming på Facebook har också ökat, från 3,6 miljarder till 5,3 miljarder timmar.

När det kommer till individuella spel så är det Grand Theft Auto 5 som slagit sig in på årets förstaplats, med 2,1 miljarder streamade timmar. Det följs av League of Legends, med 1,8 miljarder timmar, och därefter Fortnite, med 1 miljard timmar. Det största debutspelet blev i sin tur New World, med 259 miljoner timmar och en 18:e plats på listan över lag.

Spel har dock inte varit den största kategorin på Twitch under året – inte på långa vägar faktiskt. Istället är det "Just Chatting" som knep den äran, med 3,1 miljarder timmar. Precis som namnet antyder är det en kategori där man mest sitter och pratar, och många spel-streamers hänger där mellan sina spelsessioner för att bland annat snacka med fans.