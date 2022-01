Det kommer tids nog till pc, men redan på fredag är det dags för Uncharted: Legacy of Thieves Collection till Playstation 5. Samlingen inkluderar de före detta PS4-exklusiva Uncharted 4 och Uncharted: The Lost Legacy, och via Twitter står det klart: sparfiler och trophies kan flyttas över.

Via officiella Playstation-sajten förtydligar man hur denna process går till. Till att börja med måste du ladda över en sparfil till din PS5-konsol, och därefter behöver du följa liten steg för steg-guide.

Samlingen kostar omkring 500 riksdaler, vilket för de flesta är en ganska saftig summa. Men! Råkar du äga det ena eller det andra på Playstation 4 kan du uppgradera för hundralappen.