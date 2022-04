Rainbow Six ynglar av sig ytterligare, när Rainbow Six Mobile släpps till Ios- och Android-format någon gång under 2022. Spelet är med andra ord vad det utger sig för att vara: ett mobilspel.

I vanlig Ubisoft-ordning är en rad studior inblandade – Ubisoft Winnipeg, Halifax, Paris, Quebec, Bucharest, Kyiv, Pune, RedLynx, Chengdu, Shanghai – men störst ansvar vilar på Ubisoft Montreal. I ett pressutskick får vi veta att spelet är skräddarsytt för att kunna spelas "on the go".

I Rainbow Six Mobile möts tio spelare i lag om fem i PvP-matcher, i en mix av "taktiskt gameplay och snabb action". Anfallarna nyttjar drönare och spränger sig genom väggar, golv och tak. Det andra laget, det defensiva, gör sitt bästa för att barrikadera och nyttja kameror för överblick.

Nyfikna kan bege sig till rainbowsix6mobile.com för att signa upp för kommande tester.