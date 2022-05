Om du som vi lekte med Fisher Price-leksaker i barndomen (vem minns inte telefonen på hjul?) lär den här mysiga handkontrollen slå an flera strängar i nostalginerverna.

Det är youtubern Rudeism, känd för att spela spel på "fel" sätt, som med sin senaste video har blandat intresset för Elden Ring med kärleken till en retrodoftande Fisher Price-handskontroll. Tydligen så funkar den direkt inte direkt, utan att han behövde göra några modifikationer för att den skulle bli kompatibel med Xbox. Resultatet är oavsett väldigt bisarrt - glada utrop och plingaden kommer från kontrollen när du använder knapparna, och bildar en vacker kontrast mot mörkret som är Elden Ring på skärmen.

Kontrollen finns att köpa i Sverige, i diverse butiker och såklart på nätet. Någon moddningsmanual har FZ inte hittat.

here's the Fisher Price Xbox controller in action!



let me know what games you'd like to see me play with it



and thanks to @Wario64 for the off-hand joke that inspired me to make this happen 😂 pic.twitter.com/3OETvcsEsI