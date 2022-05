Dying Light släpptes 2015 och ungefär ett år senare fick vi Enhanced Edition, vilket gav oss grundspelet, dlc och kanske framför allt expansionen The Following. Om du nöjde dig med grundspelet och aldrig uppgraderade sparar du en slant – för nu får alla Enhanced Edition.

Förutom The Following får vi The Bozak Horde, Crash Test Skin Pack, Ultimate Survivor Bundle och Cuisine & Cargo. Som av en händelse är det i skrivande stund stor Dying Light-rea på Steam.

Rea är gott, gratis är ännu godare. Dying Light 2: Stay Human reas även det ut, om än bara med 20 procent. Så är spelet också nytt och släpptes i början av året, till ganska hyggliga recensioner.