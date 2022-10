Age of Empires? Till konsol? Mycket ska man höra innan öronen trillar av men detta är alldeles sant: Age of Empires släpps till Xbox-konsolerna under 2023. Först får vi Age of Empires II: Definitive Edition den 31 januari och "senare under året" får vi det färskare Age of Empires IV.

Detta avslöjas i en ny trailer som är tunn på gameplay, men där nyheterna är desto fylligare. Microsoft understryker också att fansen krävt Age of Empires på Xbox. Och så blir det alltså.

Det har varit ett fröjdefullt dygn för strategifans då vi också nåtts av nyheten om en "definitiv version" av Age of Mythology från 2002. Age of Mythology: Retold har ännu inget releasedatum.