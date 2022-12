I kölvattnet av FTC:s (USA:s konkurrensmyndighet), besked att de vill stoppa Microsofts förvärv av Activision Blizzard, kommer rapporter om att Microsoft vill göra Call of Duty-delen av dealen än mer attraktiv för Sony. Vi har tidigare skrivit om hur Microsoft lovar Sony 10 år med Call of Duty, och "samma förutsättningar". Nu påstås det att man ger Sony alternativet till CoD på PS Plus.

Detta enligt Bloomberg (betalvägg). Enligt rapporten ska Sony ännu inte accepterat erbjudandet, som alltså ska vara ett led i att Microsoft vill blidka FTC. FTC sa förra veckan att dealen skulle skada konkurrensen i branschen. Kanske kan denna utsträckta hand hjälpa Microsoft?

Om rapporten stämmer, vill säga. Microsoft har hur eller hur gjort det klart man planerar att ta Call of Duty (med flera) till Game Pass när, eller om, affären blir en realitet. De har också indirekt kritiserat Sony för att inte ta sina förstapartstitlar direkt till PS Plus: "Varför gör ni inte som vi?".

Ordkriget mellan Sony och Microsoft fortsätter. Det återstår att se hur detta kommer att sluta.