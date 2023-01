Atomic Heart har alltid primärt varit ett singleplayer-spel, men utvecklaren Mundfish har även pratat om specifika multiplayer-arenor där det var tänkt att vi skulle kunna utmana andra spelare online. Så blir det dock inte, avslöjar de i en ny intervju med Wcctech.

De har redan avslöjat att de har fyra DLC-paket planerade, och på frågan om ett av dessa kan inkludera den multiplayer de pratat om svarar spelregissören Robert Bagratuni att Atomic Heart är helt och hållet singleplayer och att de inte har några planer på att lägga till multiplayer i dagsläget. DLC-paketen ska istället "avsevärt utöka spelarupplevelsen med nya områden, uppdrag, pussel, fiender såväl som karaktärer och berättelser i världen".

Under gårdagens Nvidia-event fick vi även en ny gameplay-trailer som visar upp spelets läckra grafik. Atomic Heart släpps 21 februari till pc, Playstation 4/5, Xbox One och Xbox One, och inkluderas även i Game Pass.