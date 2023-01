Wizards of the Coast (WOTC) äger en hel del högprofilerade varumärken, inklusive anrika Dungeons & Dragons. WOTC ägs i sin tur av leksaksföretaget Hasbro, och enligt en rapport från Jason Schreier har Hasbros dåliga ekonomi lett till en del nedskärningar hos WOTC.

I en artikel hos Bloomberg skriver han att WOTC har lagt ner minst fem spelprojekt och skalat ner sina ambitioner i branschen. I ett uttalande säger WOTC själva att de även fortsättningsvis vill nyttja det digitala spelmediet, men att de gjort en del förändringar i sin långsiktiga portfölj för att fokusera på spel som lämpar sig för att utveckla deras existerande varumärken eller ser ut att kunna expandera och engagera deras publik på nya sätt.

Några specifika spel som har lagts ner nämns inte, men Schreier säger att flera externa studior påverkas, som Otherside Entertainment och Hidden Path Entertainment, där de förstnämnda sedan tidigare jobbar på spelen Argos: Riders on the Storm (med Warren Spector i spetsen) och Thick as Thieves, som antytts bygga på ett existerande varumärke och därmed skulle kunna vara ett av projekten som lagts ner.