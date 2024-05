I samband med att The Last of Us och Naughty Dogs starke man, Neil Druckmann, sa att han trodde At "kan flytta gränserna för berättande" i spel spreds ett annat citat som en löpeld. Sony påstod att Druckmann sagt att han nästa spel "kan omdefiniera mainstream-uppfattningen av gaming". Stora ord får man medge. Haken är att Druckmann inte känner igen sig i citatet.

På plattformen X hävdar Druckmann att intervju med Sony "tyvärr" resulterade i att ord, kontext och syfte försvann. Han postar exakt vad han sa och lägger man ihop ett och ett är det tydligt att Druckmann anklagar Sony för att ha tagit sig friheter med redigeringen av intervjun.

Citatet, som kretsar kring att Druckmanns nästa spel ska omdefiniera mainstream-uppfattningen av gaming, handlar i själva verket om att The Last of Us gjorde detta. Druckmann uttrycker snarare en nyfikenhet i hur världen kommer ta till sig hans nästa spel. Alltså: en helt annan sak.

För tydlighetens skull har Druckmann bifogat allt hans "svamlande".

Klart är att Naughty Dog-ikonen är taggad på nästa drömprojekt, även om han inte kan säga särskilt mycket (läs: ingenting) om det. Han är också väldigt glad över att HBO:s The Last of Us blev så hyllad, för det öppnar upp för möjligheter att icke-gamers ska bli nyfiken på spelet.

Neil Druckmanns nästa spel skulle kunna heta The Last of Us 3. Det är lågoddsaren.