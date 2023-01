Det är inte frågan om utan när Nintendo kommer följa upp Switch, som fyller sex år den 1 mars. Att den fortfarande säljer som smör, om än i något mindre mängd än förut, bidrar förmodligen också till att Switch-uppföljaren dröjer. 114 miljoner har hittills sålts, vilket förstås är svindlande.

Försäljningen mattas, som sagt, och Nintendo har justerat förväntat sålda antal konsoler under räkenskapsåret från 21 till 19 miljoner. Rapporterar pekar dock på att produktionen trimmas i år.

Bloomberg har talat med "källor nära produktionen" som säger att skälet till att produktionstakten skruvas upp är en kombination av ökad efterfrågan och mindre komponentbrist. Konsolen sålde, åldern till trots, globalt bäst av alla under 2022.

Tuff generationsväxling

Nintendo ska, enligt artikeln, tro att det fortfarande finns en stark efterfrågan på sexåringen. Den stora grejen för Switch under 2023 är tvivelsutan The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, men spel som Pikmin 4 och Fire Emblem Engage har också betydande chanser att bli miljonsäljare i år.

Nintendo har medgett att generationsväxlingen är "ett stort bekymmer" för dem. Det är ju svårt att glömma hur man gick från Wii (101 miljoner sålda konsoler) till Wii U (13,5 miljoner).

Det är näppeligen en resa man vill göra en gång till.