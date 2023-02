Sons of the Forest släpptes igår som early access på Steam. Det är många som sett framemot spelet och det syntes också på spelarnumret som under första dagen landade någonstans runt 350 000. Det är dock kanske inte så konstigt att många provar spelet med tanke på hajpen runt det. Men det som är mer imponerande är att spelet redan dragit in 18 000 positiva spelar-recensioner på Steam. Då ska vi också tänka på att spelet är i early access och då brukar spelet i regel ha buggar och sakna innehåll.

FZ kommer med en åsikt om spelet nästa vecka. Men tills dess vill vi gärna veta vad ni läsare här på sidan tycker om spelet? Ni som spelar alltså...