The Outer Worlds 2 är på väg, även om vi inte har fått se något mer än en utannonseringstrailer än så länge. Men har man ännu inte lirat det första spelet så kan det vara dags i mars, då en uppgraderad version av spelet släpps till current gen-konsolerna och pc.

Den kallas för The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition, precis som det ryktades om förra året, och inkluderar de båda expansionerna Murder on Eridanos och Peril on Gorgon. Utöver det har spelet även uppgraderats på olika sätt, inklusive med ett dynamiskt vädersystem, förbättrat ljus, kortare laddningstider, mer detaljerade karaktärer, högre nivåtak och i allmänhet bättre prestanda.

Den nya version släpps den 7 mars, och äger man redan spelet såväl som de båda expansionerna så kan man uppgradera till Spacer's Choice-versionen för runt hundralappen, så länge det görs inom samma plattformsfamilj (Playstation, Xbox eller den pc-butik man äger spelet på).