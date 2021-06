The Outer Worlds 2 har just tillkännagetts i en trailer som berättade massor av saker. Vi fick bland annat veta att väldigt mycket, för att inte säga det mesta, återstår att bestämma om hur spelet ska vara. I stora drag är ingenting klart än, så inget gameplay. Men namnet är i alla fall klart – The Outer Worlds 2, alltså – och jag råder dig att se en av kvällens roligaste filmer, se ovan.