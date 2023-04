Under 2019 släpptes RTS-spelet Age of Darkness i early access på Steam, och för personer som lirat They Are Billions var mycket bekant. Det rör sig om oförlåtande realtidsstrategi där man måste bygga och utöka sin bas samtidigt som man står emot periodiska vågor av fiender.

Spelet befinner sig fortfarande i early access, och i går släpptes den senaste uppdateringen: Flames of Retribution. Den lägger till den första delen av vad de själva menar är en episk och mycket efterlängtad kampanj. Detta är alltså inte hela kampanjen, utan endast prologen och därefter "sju unikt fängslande uppdrag".

They Are Billions fick också en kampanj när det nådde sin 1.0-version, men den fick inte alls något varmt mottagande av spelarna. Förhoppningsvis har Age of Darkness-utvecklaren Playside sneglat lite på kritiken som riktades mot Numantian Games, så att de inte begår samma misstag med sin kampanj.