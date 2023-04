Det är en nattsvart vecka för Microsofts gaming-avdelning. I går sa den brittiska konkurrensmyndigheten nej till företagets planer på att köpa Activision Blizzard, och på det kommer nu beskedet att intäkterna för försäljning av Xbox-hårdvara sjönk med hela 30 procent under årets första kvartal.

Det är i Microsofts nysläppta kvartalsrapport (återgiven av Games Industry) för perioden januari-mars i år som den dystra säljsiffran för Xbox hittas. Men den är kanske inte så överraskande: dels blev konkurrenten PS5 brett tillgänglig i butik under perioden, dels har Microsoft anmärkningsvärt svårt att få ur sig några stora, attraktiva Xbox-spel.

I stort minskade intäkterna för gaming-avdelningen med 4 procent under perioden, men "Xbox content and services" (där Game Pass ingår) ökade 3 procent. Som helhet hade Microsoft intäkter på 52,9 miljarder dollar (545 miljarder kronor) under januari-mars, en ökning med 7 procent mot året innan.

Den 6 september släpps Starfield till pc och Xbox Series. Någon som tror att det blir viktigt för Xbox-försäljningen..?