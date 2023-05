Förra veckan fick vi reda på att det fristående The Last of Us-multiplayer spel som Naughty Dog jobbar på har försenats, även om det bör tilläggas att de aldrig tillkännagivit något utannonseringsdatum. En rapport från Bloomberg pekar dock på att det kan handla om mer än bara en önskan att få mer tid till polering.

Jason Schreier på Bloomberg (betalvägg) säger sig ha pratat med fyra personer som är insatta i projektet, och dessa uppger att projektet har utvärderats av Bungie – som fått i uppdrag av Sony att hålla ett öga på de live service-spel som Playstation-studiorna utvecklar.

I utvärderingen ska Bungie ha ifrågasatt spelets förmåga att engagera spelare på lång sikt, vilket lett till att personalen som jobbar med spelet har skalats ner till ett litet team. Tidigare medlemmar i teamet har flyttats till andra projekt, medan man utvärderar i vilken riktning projektet bör gå.

Allt detta är alltså obekräftade uppgifter och Naughty Dog har varken bekräftat eller sagt emot dem.