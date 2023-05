Även om onsdagens Plastation Showcase innehöll många spelvisningar så lyste multiplayer-delen av The Last of Us Part 2 med sin frånvaro. Nu kommenterar Naughty Dog bristen på information kring projektet: man tweetade tidigare i kväll att man insett att spelet kommer må bra av att få mer utvecklingstid. Med andra ord: det är försenat, om än bara från interna releaseplaner.

Inlägget bjuder på en annan trevlighet: Naughty Dog har flera andra spel under utveckling, däribland vad man beskriver som "en helt ny singleplayer-upplevelse". Det låter onekligen som något annat än The Last of Us 3.