The Lord of the Rings: Gollum har troligen räddat Redfall från att koras till årets sämsta mainstream-spel, men att titeln är ett stort bakslag för annars så omtyckta Arkane är ett faktum. Men hur kunde det gå så fel? Branschvetaren Jason Schreier på Bloomberg (betalvägg) har grävt i saken och pratat med påstått insatta personer, som målar upp en ordentligt problematisk bild av utvecklingen.

Redan tidigt i utvecklingen ska anställda ha upplevt brist på ledarskap och inriktning från Harvey Smith och Ricardo Bare, som agerade regissörer för spelet. Olika utvecklarteam ska ha fått olika referenser att utgå ifrån, vilket resulterade i att alla arbetade mot olika mål.

Arkane hade dessutom inte tillräckligt med personal för att skapa större multiplayer-spel, trots extern förstärkning från bland annat Roundhouse Studios. Vidare avgick många erfarna utvecklare eftersom de inte var intresserade av att utveckla multiplayer-spel, vilket resulterade i att runt 70 % av de som jobbat på Prey inte längre var kvar vid slutet av Redfalls utveckling.

När Microsoft köpte upp Zenimax hoppades en del av personalen till och med att de skulle lägga när Redfall eller låta dem börja om från början och skapa ett singleplayer-spel, men Microsoft ska istället ha låtit Zenimax rå om sig själva, bortsett från att skrota Playstation-versionen av spelet.

Så kan det alltså ha gått till, även om det ska understrykas att detta är obekräftade uppgifter.