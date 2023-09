Det kan bli strejk bland skådespelare som jobbar med spel i USA. Fackförbundet Sag-Aftra, som representerar skådisar och journalister, har med stor majoritet röstat ja till möjligheten att gå ut i strejk om de pågående förhandlingarna med ett stort antal spelföretag inte går i lås.

Förhandlingarna har pågått sedan oktober 2022. De tre viktigaste punkterna från fackets perspektiv är löneökningar i fas med inflationen, säkerhet på arbetsplatserna och att AI inte används "utnyttjande". Företag på motståndarsidan är Take Two, Activision, Epic, Disney, EA, Insomniac, WB Games, med flera.

Att fackmedlemmarna röstat ja betyder inte att det blir strejk. Nästa förhandlingsomgång inleds i dag och pågår till och med torsdag. Facket menar att strejkhotet stärker deras position vid förhandlingarna.

Apropå Hollywoodstrejk: den strejk bland manusförfattare som pågått sedan i våras ser ut att ta slut. I helgen kom parterna överens, och förhoppningsvis drar manusarbetet snart igång igen. För oss spelintresserade är ju nästa säsong av The Last of Us-serien något att se fram emot.