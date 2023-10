Skrivbordsgeneraler lär minnas den anrika serie Commandos, som sedan originalspelet Commandos: Behind Enemy Lines låtit oss smyga runt bakom fiendelinjen för att tackla diverse taktiska uppdrag. Det senaste spelet i serien fick vi 2006, men nu är det dags för ytterligare en del.

Kalypso Media har utannonserat Commandos: Origins, och utvecklingen är det tyska Claymore Game Studios som står för. Precis som namnet antyder kommer spelet att ge oss en titt på den legendariska gruppens ursprung, och vi måste återigen kombinera de olika färdigheterna hos the Green Beret, the Sapper, the Sniper, the Driver, the Marine och the Spy för att klara diverse utmaningar.

Precis som tidigare vankas det taktiskt gameplay i realtid, och de varierade miljöerna – som sträcker sig från Arktis till Afrika – ska bjuda på valfrihet för hur vi klarar uppdragen. Spelet kommer även att stöda co-op för två spelasre, antingen på delad skärm eller online.

Commandos: Origins utvecklas till pc, Playstation 5 och Xbox Series X/S, och kommer även till Game Pass.