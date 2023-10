Bravia Core blir Sony Pictures Core och släpps nu på Playstation 5- och 4-konsoler. Streaming-tjänsten låter dig hyra eller köpa upp till 2 000 nya och gamla Sony-filmer. Däribland: Spider-Man: Across the Spider-Verse, Spider-Man: No Way Home, Uncharted och Ghostbusters: Afterlife.

PS Plus-prenumeranter – som numer behöver pröjsa mer för tjänsten – på Premium- och Deluxe-nivåer får en katalog på upp emot 100 filmer de kan streama utan extra kostnad. Filmerna är reklamfria och utbudet kommer "uppdateras periodvis". Looper, Kingsglaive: Final Fantasy XV, Elysium och Resident Evil Damnation är exempel på filmer som ingår vid lanseringen av tjänsten.

Och den är alltså släppt nu. Appen ska svälla, lovar man, och det finns konkreta animeplaner.

Detta är bara början, och vi planerar att utveckla utbudet och förmånerna hos Sony Pictures Core över tiden – inklusive ett urval av populärt animeinnehåll från Crunchyroll.

Sony säger också att utvalda marknader får tillgång till vissa filmer före alla andra. Gran Turismo släpps "tidigt under hösten" och kommer gå att köpa först via Sony Pictures Core i Sverige.