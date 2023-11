Det har ryktats länge om att en remaster på Naughty Dogs The Last of Us Part II är på väg. Senast förra veckan dök det upp en läcka som också skulle bekräfta spelets existens. Naughty Dogs tog bladet från munnen natt och utannonserade att spelet mycket riktigt är på väg.

Releasedatumet är i januari 2024.

För alla som redan har tvåan till Playstation 4 kan man uppgradera spelet för 10 dollar. Det bör dock nämnas att har du en skiv-version av spelet så måste du även ha en PS5 med skivläsare för att kunna uppgradera. Det krävs nämligen att PS4-skivan sitter i läsaren för att spela även om man laddat hem den digitala versionen.