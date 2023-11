Sett till Assassin's Creed har Ubisoft Bordeaux hittills gett oss Wrath of the Druids-expansionen till Assassin's Creed: Valhalla och framför allt Assassin's Creed Mirage. Gillar man deras arbete med serien har man all anledning att vara hoppfull, eftersom det ser ut som att de har fortsatt förtroende att jobba med den.

På Twitter/X har Rik Godwin meddelat att han är studions nya lead writer, och även att han kommer att jobba med Assassin's Creed-serien. Det lutar även mot att det antingen är nya AC-spel de ska jobba på, eftersom de åtminstone tidigare i år inte hade några planer på att släppa DLC till Mirage.

Godwin har tidigare bland annat jobbat med Don't Nod på Harmony: Fall of Reverie och var även lead writer för Under the Waves.