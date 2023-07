Vi har blivit vana vid att releasen för varje nytt Assassin's Creed markerar starten på en våg med ytterligare material. Så tycks inte bli fallet med årets Assassin's Creed Mirage. Via en Reddit AMA säger Stéphane Boudon, creative director, att det "i nuläget inte finns planer för dlc eller omfattande support efter lanseringen". Kanske ingen skräll då Mirage är ett kärleksbrev till allra första spelet och dessutom ett actionäventyr som ska ta 15–20 timmar.

Något helt annat än senare års jättelika actionrollspel.

För att jämföra: Assassin's Creed Valhalla släpptes i november 2020 och i december 2022 (!) fick vi The Last Chapter. Däremellan fick vi tre större expansioner – Wrath of the Druids, The Siege of Paris, Dawn of Ragarök – och en mängd gratis dlc med nytt material. Det var en resa!

Releasen för Assassin's Creed Mirage stundar 12 oktober till pc, Playstation och Xbox.

Potentiellt blir Mirage en tillfällig retroflirt, då Ubisoft avslöjat tre stora actionrollspel i serien som ska släppas framöver: Red, Hexe och (mobilexklusiva) Jade. När dessa släpps är däremot oklart.